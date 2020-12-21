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Украина

Витренко экстренно назначили главой Минэнерго

20:23 21 декабря 2020
Витренко экстренно назначили главой Минэнерго

Кабинет министров на внеочередном заседании назначил Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики Украины. Об этом в соцсети проинформировал народный депутат Алексей Гончаренко.

«МОЛНИЯ! Юрия Витренко только что назначили ио министра энергетики на экстренном кадровом Кабмине», — написал он.

Перед этим СМИ сообщили, что действующий министр энергетики Ольга Буславец подала в отставку.

Напомним, 17 декабря Рада не проголосовала за назначение Юрия Витренко первым вице-премьером — министром энергетики Украины. После этого в интервью YouTube-каналу Сергея Лещенко он заявил, что «не будет сдаваться».

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