Кабмин назначил нового главу Фискальной службы: кто такой Вадим Мельник

На экстренном заседании Кабинета Министров 21 декабря Вадима Мельника назначили председателем Государственной фискальной службы Украины. Об этом в своем Telegram написал нардеп Алексей Гончаренко.

«Вадим Мельник назначен главой Государственной фискальной службы», — сообщил нардеп.

Вадим Мельник работал в ГФС еще при Януковиче — до 2013 года он возглавлял управление расследования особо важных дел, также работал в Министерстве доходов и сборов. В 2014 году он возглавил Главное следственное управление финансовых расследований ГФСУ.

Напомним, на этом же заседании Кабинета Министров Юрий Витренко получил должность министра энергетики.

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