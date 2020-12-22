Зеленский назначил Ермаку нового зама: кто такая Юлия Свириденко

После того, как пост заместителя руководителя Офиса президента покинула Юлия Ковалив, уволившаяся по собственному желанию и получившая «невероятный опыт» от работы в ОП, президент Владимир Зеленский подписал еще один кадровый указ.

Согласно документу, вместо уволившейся Ковалив заместителем руководителя ОП назначена Юлия Свириденко.

Напомним, что Ковалив курировала в Офисе президента экономический блок. А Свириденко с лета этого года работает первым замом министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Юлия Свириденко одно время занимала ответственные посты в Черниговской ОГА. Так, в 2018 году она была первым заместителем главы облгосадминистрации, а потом и исполняющей обязанности губернатора.

Ее включили в состав делегации украинских переговорщиков в ТКГ — Юлия Свириденко была назначена представителем в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Фото Юлии Свириденко из социальных сетей.

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