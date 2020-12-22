«Вы же не вступаете в *****»: министр Кулеба жестко высказался о пророссийском ТВ в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, принципиально отказывающийся от участия в программах ряда телеканалов из-за их пророссийской позиции, считает, что за пересечением определенных «красных линий» обязательно должна следовать ответственность.

Об этом он заявил в интервью радио «НВ». По его мнению, решение вопроса с подобными телеканалами идет на двух уровнях — индивидуальном и системном.

Что касается индивидуального, то глава МИД несколько лет назад принял для себя решение не принимать участия в программах и ток-шоу определенной группы телеканалов.

«Мне звонили, затягивали, обижались… Но я считаю, что если ты можешь позволить себе не ходить и не принимать участия, не легитимизировать их фактором своего присутствия, то ты должен это делать. Поэтому я не разделяю подходы различных политиков и спикеров, которые говорят, мол, нужно ходить везде, чтобы достучаться до разной аудитории… Но вы же не вступаете в г. но, если нужно спуститься на грешную землю, правда? Вы пытаетесь его обойти. В информационном пространстве ситуация абсолютно такая же — есть какие-то правила личной гигиены, которые следует выполнять», — сказал он.

Что же касается системного аспекта решения проблемы, то Дмитрий Кулеба отметил, что наша страна, как демократическая держава, «зажата в тисках свободы слова, уважения национальных интересов и их защиты».

«Ничего криминального телеканал у зрителей не спросил (речь идет о вопросе, стоит ли Донбассу и Крыму возвращаться в Украину, — Авт.). Но омерзение вызывает, поскольку это — продвижение абсолютно не украинского нарратива, а выгодного Российской Федерации», — отметил он и добавил, что руководство телеканалов должно знать — за пересечение определенных «красных линий» обязательно наступит ответственность.

Ранее Дмитрий Кулеба иронично отреагировал на заявление Александра Лукашенко о созданном в Киеве «разведцентре США» — министр выложил в соцсети гифку, известную как «рука-лицо».То есть, показывающую абсурдность ситуации.

Фото Дмитрия Кулебы из соцсетей.

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