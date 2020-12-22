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Украина

Вдова Кернеса поклялась выполнить его завет

11:50 22 декабря 2020
Вдова Кернеса поклялась выполнить его завет

Вдова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская, которая вместе с родными покойного мэра Харькова доставила его тело из Берлина, поклялась выполнить его завет. В своем Instagram она рассказала, что он просил ее быть сильной.

«Я буду сильной, как ты просил», — написала гражданская жена политика в «сториз».

Напомним, похороны мэра Харькова состоятся в среду, 23 декабря. В честь мэра в городе могут переименовать станцию метро.

Фото Instagram Оксаны Гайсинской

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