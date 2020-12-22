28.08 / 28.33 34.04 / 34.50
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Репетицию похорон Кернеса сняли на видео

12:32 22 декабря 2020
Геннадий Кернес

В Харькове, где в среду, 23 декабря, будут прощаться с умершим в берлинской клинике мэром Геннадием Кернесом, проходит репетиция траурных мероприятий.

Как передает «Суспільне», в церемонии задействуют военных — у Харьковского театра оперы и балета, где в среду состоится прощание, заметили курсантов университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Отмечается, что коридоры для прохода людей, которые придут попрощаться с Кернесом, ограничат лентами.

23 декабря в Харькове объявлен днем ​​траура. Прощание в театре начнется в 9:00. Движение по Сумской и прилегающими улицами частично ограничат. За траурными мероприятиями будут следить более полутысячи силовиков.

Напомним, что в горсовете Харькова обсуждается идея присвоения имени Кернеса одной из станций городской подземки.

Фото Геннадия Кернеса из соцсетей.

772

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оля Полякова

«На себя не похожи»: изменившуюся Олю Полякову спутали с Надей Дорофеевой

Геннадий Кернес

Репетицию похорон Кернеса сняли на видео

Кейт Миддлтон и принц Уильям, принц Эдвард и Софи

Принц Уильям и Кейт Миддлтон провели время с семьей принца Эдварда, нарушив правила и разозлив британцев

Карманник

«Как саранча»: телеведущий рассказал о попытке ограбления его жены на улице в Киеве

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер