Репетицию похорон Кернеса сняли на видео
В Харькове, где в среду, 23 декабря, будут прощаться с умершим в берлинской клинике мэром Геннадием Кернесом, проходит репетиция траурных мероприятий.
Как передает «Суспільне», в церемонии задействуют военных — у Харьковского театра оперы и балета, где в среду состоится прощание, заметили курсантов университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Отмечается, что коридоры для прохода людей, которые придут попрощаться с Кернесом, ограничат лентами.
23 декабря в Харькове объявлен днем траура. Прощание в театре начнется в 9:00. Движение по Сумской и прилегающими улицами частично ограничат. За траурными мероприятиями будут следить более полутысячи силовиков.
Напомним, что в горсовете Харькова обсуждается идея присвоения имени Кернеса одной из станций городской подземки.
Фото Геннадия Кернеса из соцсетей.772
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