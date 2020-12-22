Репетицию похорон Кернеса сняли на видео

В Харькове, где в среду, 23 декабря, будут прощаться с умершим в берлинской клинике мэром Геннадием Кернесом, проходит репетиция траурных мероприятий.

Как передает «Суспільне», в церемонии задействуют военных — у Харьковского театра оперы и балета, где в среду состоится прощание, заметили курсантов университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Отмечается, что коридоры для прохода людей, которые придут попрощаться с Кернесом, ограничат лентами.

23 декабря в Харькове объявлен днем ​​траура. Прощание в театре начнется в 9:00. Движение по Сумской и прилегающими улицами частично ограничат. За траурными мероприятиями будут следить более полутысячи силовиков.

Напомним, что в горсовете Харькова обсуждается идея присвоения имени Кернеса одной из станций городской подземки.

Фото Геннадия Кернеса из соцсетей.

772

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter