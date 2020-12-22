Резников назвал «катастрофическое» условие поставок воды в аннексированный Крым

Украина подаст воду в Крым только после его деоккупации. Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью «Суспільному».

«Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыму — будет вода. Когда гуманитарная миссия ООН, МККК выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий», — сказал Резников.

По его словам, даже в этом случае вода не будет поставляться на военные базы или для производственных мощностей милитаризованного полуострова.

«В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно», — подчеркнул Резников.

Напоминаем, в оккупированном Крыму высохло Аянское водохранилище.

Фото: glavcom.ua

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