Резников дал прогноз, как РФ поступит с населением ОРДЛО при усугублении ситуации с ковидом

Россия, где начали прививать от коронавируса препаратом, который «по возрасту» не захотел колоть себе российский президент Владимир Путин, не будет заботиться о временно оккупированных украинских территориях и здоровье людей, живущих на них.

Об этом в интервью «Суспільному» заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

«Наши наблюдения четко дают понять: Россия относится к этим территориям как к временно оккупированным. Они не видят их как нуждающихся развитии, внимании», — отметил он и напомнил, что в РФ вывозится оборудование предприятий, производство разрушается, а шахты, из которых не откачивается вода, закрываются.

«Вопрос находится на уровне экологической катастрофы. Поэтому я не думаю, что они будут заботиться о населении, люди на временно оккупированных территориях для них чужие. С прагматической точки зрения, даже в ситуации жесткой эпидемиологической ситуации, они просто закроют границу и на том точка», — считает Резников



По его словам, украинские власти могут предложить людям вакцинироваться на подконтрольной правительству территории, однако для этого они должны таки пересечь линию разграничения.

«Если оккупационные режимы продолжат блокирование, люди просто не смогут попасть сюда. Вопрос гуманитарной вакцинации будем обсуждать с международными организациями», — отметил он и назвал категории людей, которые должны получить вакцину в первую очередь.

" Наверное, врачи… Также пожилые люди. Их вычислить не проблема, они в реестрах. Все 272 тысячи имеют электронные удостоверения, электронные кабинеты, поэтому коммуникация с ними — не проблема", — отметил Резников и добавил, что этот вопрос в рамках ТКГ еще не поднимался.

«Там сейчас насущных два вопроса — открытие двух КПВВ и взаимное освобождение удерживаемых лиц», — добавил вице-премьер.

Ранее Алексей Резников заявил, что Украина подаст воду в Крым только после его деоккупации.

Фото со странички Алексея Резникова в соцсетях.

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