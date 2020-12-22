28.16 / 28.43 34.15 / 34.65
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Она никогда не будет дружественной для нас»: Подоляк высказался о России

14:58 22 декабря 2020
Михаил Подоляк

В Офисе президента есть информация, указывающая на определенные отношения определенного пула каналов с не совсем дружественными Украине странами.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, отвечая на вопрос журналистки о ранее анонсированной президентом Владимиром Зеленским «громкой истории о финансировании телеканалов Медведчука», за чем ничего не последовало.

«Президент абсолютно точно понимает, чем занимаются пулы телеканалов Медведчука, Порошенко и других, в том числе менеджеры телеканалов. Но президент институционально не может сам решить вопрос об истинном финансировании ТВ», — сказал Подоляк.

Упомянув об «определенных отношениях», он добавил, что «это должно быть процессуально доказано правоохранительными органами», к которым, по его словам, «есть вопросы».

Журналистка поинтересовалась, почему советник главы Офиса президента говорит о «не совсем дружественных нам странах», а не о «стране-агрессоре».

«Это я с иронией сказал. Для меня Россия — однозначно страна-агрессор. И президент неоднократно это подчеркивал. А как мы можем назвать страну, которая страдает своим шовинистским экспансионизмом? Она никогда не будет дружественной для нас», — ответил Михаил Подоляк.

Полный текст интервью с советником главы ОП Михаилом Подоляком читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Михаила Подоляка из социальных сетей.

420

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оля Полякова

«На себя не похожи»: изменившуюся Олю Полякову спутали с Надей Дорофеевой

Валерий Леонтьев на сцене

«Это и есть Леонтьев»: свежее фото 71-летнего певца вызвало недоумение

Никита Пресняков

«Грустно от таких внуков Аллы Пугачевой»: Никите Преснякову пришлось оправдываться за «шедевр»

Дебаты

Подоляк рассказал о равнодушии Зеленского к Порошенко и выразил сожаление

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер