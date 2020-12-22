«Она никогда не будет дружественной для нас»: Подоляк высказался о России

В Офисе президента есть информация, указывающая на определенные отношения определенного пула каналов с не совсем дружественными Украине странами.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, отвечая на вопрос журналистки о ранее анонсированной президентом Владимиром Зеленским «громкой истории о финансировании телеканалов Медведчука», за чем ничего не последовало.

«Президент абсолютно точно понимает, чем занимаются пулы телеканалов Медведчука, Порошенко и других, в том числе менеджеры телеканалов. Но президент институционально не может сам решить вопрос об истинном финансировании ТВ», — сказал Подоляк.

Упомянув об «определенных отношениях», он добавил, что «это должно быть процессуально доказано правоохранительными органами», к которым, по его словам, «есть вопросы».

Журналистка поинтересовалась, почему советник главы Офиса президента говорит о «не совсем дружественных нам странах», а не о «стране-агрессоре».

«Это я с иронией сказал. Для меня Россия — однозначно страна-агрессор. И президент неоднократно это подчеркивал. А как мы можем назвать страну, которая страдает своим шовинистским экспансионизмом? Она никогда не будет дружественной для нас», — ответил Михаил Подоляк.

Полный текст интервью с советником главы ОП Михаилом Подоляком читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Михаила Подоляка из социальных сетей.

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