САП хочет за Татарова 10 миллионов

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре будут настаивать на аресте заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, который написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Как сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря САП Ольгу Постолюк, прокуратура будет ходатайствовать о содержании Татарова, которому накануне сообщили о подозрении, под стражей с возможностью выйти под залог в размере 10 миллионов гривен.

Напомним, правоохранители расследуют дело, связанное с возможными злоупотреблениями и хищениями средств при строительстве жилья для Нацгвардии — в свое время Олег Татаров представлял интересы фирмы-застройщика.

Ранее Олег Татаров заявлял, что Артем Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти, однако в Офисе президента назвали это заявление «исключительно его личной позицией».

Фото со странички САП в социальных сетях.

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