Кернеса больше не будут обвинять в пытках евромайдановцев

В связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса, уголовное производство в отношении него по делу о похищении и избиении участников харьковского Евромайдана в 2014 году будет закрыто.



Об этом сообщила председатель Киевского районного суда Полтавы Любовь Васильева, передает УНИАН.



По ее словам, заседание, на котором закроют дело, намечено на 24 декабря. При этом в отношении других обвиняемых судья продолжит рассмотрение дела.



Напомним, помимо мэра Харькова в уголовном производстве фигурируют двое его охранников — Виталий Блинник и Евгений Смицкий. Их обвиняли в похищении, пытках и угрозе убийством двум харьковским евромайдановцам — Александру Кутянину и Алексею Ряполову.

В марте 2015 года Кернесу было объявлено о подозрении и перенесено рассмотрение дела в Киевский райсуд Полтавы.

В августе 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство в отношении Кернеса и его охранников.

Но прокуратура и потерпевший Сергей Ряполов обжаловали это решение. В январе 2020 года дело об избиении евромайдановцев было возобновлено. Обвинительный акт был направлен на новое судебное рассмотрение.

17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений из-за COVID-19.

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