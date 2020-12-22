28.16 / 28.43 34.15 / 34.65
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кернеса больше не будут обвинять в пытках евромайдановцев

16:25 22 декабря 2020
Кернес

В связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса, уголовное производство в отношении него по делу о похищении и избиении участников харьковского Евромайдана в 2014 году будет закрыто.

Об этом сообщила председатель Киевского районного суда Полтавы Любовь Васильева, передает УНИАН.

По ее словам, заседание, на котором закроют дело, намечено на 24 декабря. При этом в отношении других обвиняемых судья продолжит рассмотрение дела.

Напомним, помимо мэра Харькова в уголовном производстве фигурируют двое его охранников — Виталий Блинник и Евгений Смицкий. Их обвиняли в похищении, пытках и угрозе убийством двум харьковским евромайдановцам — Александру Кутянину и Алексею Ряполову.

В марте 2015 года Кернесу было объявлено о подозрении и перенесено рассмотрение дела в Киевский райсуд Полтавы.

В августе 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство в отношении Кернеса и его охранников.

Но прокуратура и потерпевший Сергей Ряполов обжаловали это решение. В январе 2020 года дело об избиении евромайдановцев было возобновлено. Обвинительный акт был направлен на новое судебное рассмотрение.

17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений из-за COVID-19.

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оля Полякова

«На себя не похожи»: изменившуюся Олю Полякову спутали с Надей Дорофеевой

Никита Пресняков

«Грустно от таких внуков Аллы Пугачевой»: Никите Преснякову пришлось оправдываться за «шедевр»

Валерий Леонтьев на сцене

«Это и есть Леонтьев»: свежее фото 71-летнего певца вызвало недоумение

Евгений Шевченко

«Это, конечно, сюр»: впечатления «слуги народа» Шевченко из Минска удивили журналистку

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер