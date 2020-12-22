Боевики посадили на 17 лет «агента СБУ», которого им вернули во время обмена

В «ЛНР» отправили за решетку на 17 лет Тараса Олексиенко, которого боевикам передали в рамках обмена в декабре 2017 года. Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Подконтрольный боевикам «суд» обвинил Олексиенко в «шпионаже, подготовке теракта и незаконном обращении со взрывчатыми веществами и боеприпасами». В «ЛНР» утверждают, что включенный в список на обмен согласился сотрудничать с украинской спецслужбой, находясь в киевском СИЗО.

Затем, якобы по заданию СБУ, Олексиенко вступил в «народную милицию ЛНР» и передавал секретную информацию украинской спецслужбе, а также «готовил теракт» в Луганске.

Боевики отправили Олексиенко в тюрьму на 17 лет.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске боевики задержали 21-летнего жителя и заявили, что он — агент СБУ.

Фото: скриншот видео боевиков

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