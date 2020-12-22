"Началось! В Москве уже скандируют «Слава Украине»: неожиданное видео из российской столицы

Украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве, выложил в сеть отрывок его интервью с Романом Доброхотовым — шеф-редактором издания The Insider, принимавшего участие в расследовании отравления оппозиционера Алексея Навального.

«Самый веселый момент из интервью. Да, началось! В Москве уже скандируют: «Слава Украине». Роман участник расследованию по поиску отравителей Навального «Всем лежать и бояться: работает/травит ФСБ», — пишет Цимбалюк на своей страничке в соцсетях.

Ранее болгарский журналист — главный расследователь Bellingcat Христо Грозев — назвал расследование об отравлении Навального «самой резонансной и самой важной работой».

А сам Алексей Навальный выложил в сеть запись разговора с военным химиком Константином Кудрявцевым, который был назван расследователями в числе отравителей политика. Оппозиционер беседовал с химиком под видом помощника секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева.

Фото из Википедии.

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