Бутусову таки подобрали должность в Минобороны

Журналист Юрий Бутусов, которого еще в начале декабря Министерство обороны через соцсеть пригласило на работу на любую должность, будет работать советником министра обороны на общественных началах. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, история с приглашением Бутусова на работу тянулась с 8 декабря. Все перипетии журналист подробно описывал у себя в Facebook.

В недавнем посте Бутусов рассказал о результатах встречи с министром обороны Андреем Тараном, который на выбор предложил ему четыре должности, одна из которых внештатный советник министра обороны на общественных началах.

По словам Бутусова, он будет освещать проблемы некомпетентности и коррупции в структурах Минобороны и ВСУ. У него не будет зарплаты, кабинета и каких-то полномочий. На деле он продолжит работать журналистом.

«Для меня это признание объективности моих статей о ситуации в Минобороны и признание министром необходимости реагирования на критику», — написал Бутусов и добавил, что ждет, «чтобы министр публично подтвердил свое предложение в той же манере, в какой он и обратился изначально».

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