У катка возле Офиса президента обнаружился неожиданный «хозяин»
Оказалось, что каток возле Офиса президента Украины открыл благотворительный фонд букмекерской конторы Parimatch. Об этом Parimatch Foundation Ukraine проинформировал в своем Facebook.
«Ко дню Святого Николая в Киеве на ул. Банковой открылась праздничная новогодняя площадка по инициативе Офиса президента Украины! — говорится в сообщении. — Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation Ukraine поддержал данную инициативу и помог открытию бесплатного катка, чтобы подарить детям праздник и привлечь их к спорту».
Эту информацию прокомментировал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.
«Каток у Офиса президента на Банковой открыл благотворительный фонд… букмекерской конторы Parimatch! На сайте ОП скромно написали о том, что „новогодние аттракционы и декорации установлены меценатами и благотворителями без использования бюджетных средств“. Однако называть этих меценатов не захотели. Оно и не удивительно. Вот вам и легализация игорного бизнеса», — написал он.
Фото: Facebook / Parimatch Foundation Ukraine89
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