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Украина

У катка возле Офиса президента обнаружился неожиданный «хозяин»

17:59 22 декабря 2020
Каток

Оказалось, что каток возле Офиса президента Украины открыл благотворительный фонд букмекерской конторы Parimatch. Об этом Parimatch Foundation Ukraine проинформировал в своем Facebook.

«Ко дню Святого Николая в Киеве на ул. Банковой открылась праздничная новогодняя площадка по инициативе Офиса президента Украины! — говорится в сообщении. — Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation Ukraine поддержал данную инициативу и помог открытию бесплатного катка, чтобы подарить детям праздник и привлечь их к спорту».

Эту информацию прокомментировал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

«Каток у Офиса президента на Банковой открыл благотворительный фонд… букмекерской конторы Parimatch! На сайте ОП скромно написали о том, что „новогодние аттракционы и декорации установлены меценатами и благотворителями без использования бюджетных средств“. Однако называть этих меценатов не захотели. Оно и не удивительно. Вот вам и легализация игорного бизнеса», — написал он.

Фото: Facebook / Parimatch Foundation Ukraine

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