Bellingcat начал расследование провала операции по "вагнеровцам", — Бутусов

Журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что группа Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации украинской разведки по делу «вагнеровцев».

«О постыдном предательстве узнает весь мир. А ведь я сразу предупреждал — будут последствия, вам не удастся замолчать такой удар по национальной безопасности», — написал журналист.

Он отметил, что лидер Bellingcat Христо Грозев, расследовавший дело об отравлении Алексея Навального, сейчас работает над фильмом о провале спецоперации ГУР Минобороны по захвату 28 российских террористов — «вагнеровцев».

В Киеве уже были журналисты-расследователи и съемочная группа. Сам Грозев также посетит Киев.

«Можете не сомневаться, что Bellingcat обеспечит провалу спецоперации максимальный международный резонанс, который увидят во всех мировых столицах. Причина такого резонанса — участие спецслужб стран НАТО, в том числе США, в операции по захвату российских террористов, часть которых воевала и на Донбассе, и в Сирии. Провал спецоперации глубоко подорвал доверие к украинским спецслужбам со стороны спецслужб НАТО», — -написал Бутусов, уточнив, что в операции также принимали участие спецслужбы США и Турции.



В свою очередь, Христо Грозев в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман назвал план СБУ и ГРУ по захвату «вагнеровцев» гениальным и считает, что государству не стоит отказываться и замалчивать, если это было предательство.

«Украинская военная разведка вместе с СБУ придумали план, как обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и „вагнеровцев“. Это все было придумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было никогда и что это выдумка российских спецслужб. Такой хороший проект, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, а государство отказывается от этого выигрыша. Я такого никогда не видел… Если было бы предательство, то это было бы очень-очень засекреченным звонком или намеком даже, которые нашими средствами не обнаружить. Самое простое объяснение — это был испуг, это было решение не создавать такую конфронтацию с Россией. Предательство или политический страх — я не уверен, но если даже политическая трусость, то и это очень плохо», — сказал Грозев.



Напомним, 29 июля спецслужбы Беларуси задержали под Минском 32 боевиков ЧВК «Вагнера». Среди них были те, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе и внесен в базу сайта «Миротворец». Некоторые задержанные «вагнеровцы» известны как внештатные сотрудники российской ГРУ. Позже президент Лукашенко передал задержанных России, извинившись перед ними. А руководство Украины заявило, что спецоперации не было — это фейк российских спецслужб. Но журналисты нашли массу доказательств того, что операция действительно готовилась, но была сорвана в последний момент.

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