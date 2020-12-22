В Bellingcat призвали украинских политиков извиниться перед известным журналистом

Политики, критиковавшие журналиста Дмитрия Гордона за интервью с главарем боевиков «ДНР» Игорем Стрелковым-Гиркиным, должны перед ним извиниться. Об этом в интервью Алесе Бацман заявил болгарский журналист, главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев.

По словам Грозева, обычным людям извиняться не стоит, ведь они не знали, что беседа проводилась по договоренности с военной разведкой. Но политикам, которые потом получили доказательства, что это было от имени государства, нужно извиниться.

По его мнению, соглашаться ли на такое партнерство с государством — это личный выбор человека. Расследователь Bellingcat считает, что это личный выбор журналиста и патриота.

«Когда ты журналист, в какой-то момент ты можешь решить, что ты больше патриот, чем журналист. Это личный выбор. Ты должен сам решить, готов ли ты использовать свою уникальную возможность доступа к какому-то человеку, чтобы получить то, что твоя страна от тебя требует. Я тогда написал, что Гордон, скорее всего, понимает риск для своей репутации (вряд ли он его не понимал), и он сделал этот выбор. Я до сих пор остаюсь при этом мнении», — сказал Грозев.

Напомним, по мнению замгенпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, интервью Гиркина-Стрелкова может быть полезным для следствия, благодаря информации о поставках для боевиков оружия из России.

Как известно, Дмитрий Гордон также записал и опубликовал интервью со скандальной крымской экс-прокуроршей Натальей Поклонской. Украинская прокуратура будет использовать все сказанное Поклонской в уголовном производстве в отношении нее.

Фото gordonua.com/

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