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Украина

Участники «налогового майдана» взяли в осаду дворец «Украина», где выступает «95 квартал»

18:36 22 декабря 2020
Протест

Во вторник, 22 декабря, предприниматели, протестующие против обязательного использования кассовых аппаратов, направились в сторону дворца «Украина», где в этот день проходит концерт «95 квартал», сообщает Telegram-канал «Киев оперативный».

«Протестующие ФЛП пошли в сторону дворца «Украина, где их уже ждут правоохранители и нацгвардейцы. Митингующие говорят, что идут узнавать, как дела у «95 квартала», который сегодня здесь будет выступать», — говорится в сообщении.

Из стрима, который ведет в Facebook группа «Підприємці України», следует, что возле дворца протестующие начали объяснять силовикам желание предпринимателей пообщаться с актерами «Квартала», чтобы те «пристыдили президента».

Ранее сообщалось, что акцию предпринимателей могут использовать для дестабилизации ситуации в Украине.

Фото: скриншот стрима

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