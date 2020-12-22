Украинские министры посоревновались, чей борщ круче: Ткаченко показал фото

Министр культуры Александр Ткаченко опубликовал в Facebook фото с марафона «Культура и традиция приготовления украинского борща», который Минкульт намерен объявить культурным наследием украинцев.

«На прошлой неделе приглашал коллег-министров варить борщ вместе. Такая деятельность очень важна для продвижения блюда и включения ′′Культуры приготовления украинского борща′′ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И сегодня нам это удалось», — сообщил Ткаченко.



Он отметил, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина приготовила борщ по украинскому рецепту с вишней. Министр экономики Игорь Петрашко и министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский сделали изюминкой блюда жареную капусту.

По словам Ткаченко, победил борщ, ведь украинский борщ, который готовят украинцы, всегда получается вкусным.

Судил конкурс Евгений Клопотенко.

Напомним, ранее Ткаченко заявил, что в «Российской газете» назвали намерения Украины внести борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО «новым основанием для международного скандала».

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