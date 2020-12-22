Снег весь день и гололед: киевлян предупредили о резкой перемене погоды 23 декабря

В среду, 23 декабря, в Киеве метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий.

Синоптик Наталья Диденко пишет в Facebook, что с утра в столице возможен снег переходящий в мокрый снег. Днем и вечером ожидается дождь и сильный ветер.

Температура будет колебаться от -3 ° C до + 1 ° С. А 24 и 25 декабря — температурные колебания от -1 ° С до + 5 ° С.

Чтобы не допустить гололеда, дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами, сообщили в КГГА.

В «Киевавтодоре» призвали водителей быть осторожными на дорогах: соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений — снижать скорость до минимума.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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