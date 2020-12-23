Кернеса отпели в Благовещенском соборе
В Благовещенском соборе Харькова прошло отпевание умершего от последствий коронавируса Геннадия Кернеса.
Гроб с телом Харьковского городского головы 22 декабря вечером доставили в собор, где в 7 часов утра 23 декабря состоялось его отпевание, передает Telegram-канал «Политика страны».
Возле собора установлен большой экран, на котором транслируется церковная служба.
С самого утра у собора очередь. Жители города пришли попрощаться со своим мэром.
В храме — семья, чиновники мэрии и близкое окружение.
Гражданская панихида пройдет в Оперном театре с 9:00 до 13:00.
Захоронение Геннадия Кернеса планируется на 2 кладбище в 13:30 23 декабря.
Напомним, Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике «Шарите», где лечился от коронавируса.
Фото https://t.me/stranaua
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