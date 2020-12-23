Для охраны на похороны Кернеса выделили 400 правоохранителей, отпевал его Онуфрий

В Харькове, где прощаются с умершим в берлинской клинике мэром Геннадием Кернесом, траурную церемонию охраняет более 400 правоохранителей.

Как сообщает «Украинская правда», Кернеса отвевали в Благовещенском соборе Харькова, службу проводил митрополит Московского патриархата Онуфрий.

Затем гроб с телом политика перевезли в Харьковского национального театра оперы и балета, где проходит церемония прощания с мэром.

Похоронят Геннадия Кернеса на втором городском кладбище, рядом с могилами бывших руководителей Харьковской ОГА — Александром Масельским и Евгением Кушнаревым. Погребение начнется в 13:00.

По информации агентства «Интерфакс — Украина», попрощаться с Кернесом приехал мэр Киева Виталий Кличко, народные депутаты Евгений Мураев и Вадим Новинский, а также бывший мэр и экс-глава Харьковской облгосадминистрации, народный депутат предыдущих созывов Михаил Добкин, бизнесмен и друг харьковского городского головы Павел Фукс.

Отмечается, что перед оперным театром, где проходит церемония прощания, выстроилась длинная очередь горожан. Люди стоят близко друг к другу по несколько человек в ряд, большинство из них в масках.

Напомним, что на репетиции траурной церемонии в Харькове, которая состоялась накануне, были задействованы курсанты университета Воздушных сил. Однако позже приказ об участии военнослужащих в церемонии отменили — после того, как стало понято, что президент Владимир Зеленский на похороны не приедет.

Фото Геннадия Кернеса из соцсетей.

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