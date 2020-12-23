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Украина

«Была мысль поехать за границу»: стало известно, где Зеленский отпразднует Новый год

12:53 23 декабря 2020
Синегора

Президент Зеленский с семьей на Новый год отправится отдыхать в карпатскую резиденцию «Синегора» в Гуте Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на Офис президента.

Вместе с главой государства поедут глава ОП Андрей Ермак и первый помощник Зеленского Сергей Шефир с семьями.

У родных президента была мысль в этом году поехать за границу, но, по данным источника, окружение выступило категорически против. И теперь Зеленский поедет в Гуту.

Напомним, в «Синегоре» Зеленский встречал и 2020 год, после чего улетел в Оман. Поездка на Аравийский полуостров сначала замалчивалась со стороны власти, затем была представлена как официальный визит, что вызвало скандал в украинском обществе

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