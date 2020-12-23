Похороны Кернеса с впечатляющей очередью сняли на видео с высоты

В среду, 23 декабря, в Харькове проходит прощание с городским головой Геннадием Кернесом, который умер в берлинской клинике. Видео траурной церемонии с высоты показало на своем YouTube-канале «Суспільне Харків».

Церемония прощания с Геннадием Кернесом проходит в Харьковском национальном театре оперы и балета, возле которого выстроилась очередь из горожан. Похоронят мэра на втором городском кладбище, рядом с бывшими руководителями Харьковской ОГА — Евгением Кушнаревым и Александром Масельским. Траурную церемонию охраняет более 400 правоохранителей.

Планировалось, что в траурной церемонии будут задействованы курсанты университета Воздушных сил. Но затем приказ об участии военнослужащих отменили.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на похороны Геннадия Кернеса.

Фото: скриншот видео

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