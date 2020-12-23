Сенцов назвал похороны Кернеса «похоронами совка»

Режиссер Олег Сенцов прокомментировал похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса, которые охраняют более 400 силовиков, вспомнив о «совке».

«Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами „совка“ в нашей стране, но для этого надо еще много похорон», — написал Сенцов на своей страничке в социальных сетях.

Напомним, что Геннадия Кернеса утром 23 декабря отпели в Благовещенском соборе.

Прощание с умершим от последствий коронавируса мэром Харькова провели в Харьковском национальном театре оперы и балета, возле которого выстроилась очередь из горожан — ее сняли с высоты птичьего полета.

А в Харьковском городском совете обсуждают идею присвоения имени Геннадия Кернеса одной из станций метрополитена.

Фото Геннадия Кернеса из социальных сетей.

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