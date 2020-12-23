28.26 / 28.52 34.24 / 34.73
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сенцов назвал похороны Кернеса «похоронами совка»

13:43 23 декабря 2020
Геннадий Кернес

Режиссер Олег Сенцов прокомментировал похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса, которые охраняют более 400 силовиков, вспомнив о «совке».

«Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами „совка“ в нашей стране, но для этого надо еще много похорон», — написал Сенцов на своей страничке в социальных сетях.

Напомним, что Геннадия Кернеса утром 23 декабря отпели в Благовещенском соборе.

Прощание с умершим от последствий коронавируса мэром Харькова провели в Харьковском национальном театре оперы и балета, возле которого выстроилась очередь из горожан — ее сняли с высоты птичьего полета.

А в Харьковском городском совете обсуждают идею присвоения имени Геннадия Кернеса одной из станций метрополитена.

Фото Геннадия Кернеса из социальных сетей.

1386

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Кернес

В последний момент? Зеленский отказался приехать на похороны Кернеса

жена Винника Таюне

Жена Олега Винника неожиданно покривлялась на сцене

Ирина Шафирова

Обезображенное тело светской дивы нашли под домом в Москве

Оля Полякова

«На себя не похожи»: изменившуюся Олю Полякову спутали с Надей Дорофеевой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер