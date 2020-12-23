Украине выдали бойца ВСУ, оказавшегося при невыясненных обстоятельствах в ОРДЛО

Военнослужащий, пропавший из подразделения воинской части, выполняющей задания в районе проведения ООС и оказавшийся в плену у боевиков, передан украинской стороне.

Как сообщают в украинской делегации в ТКГ, младшего сержанта Александра Ивановича Пупко передали «благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе».

Отмечается, что на временно неподконтрольные территории Украины боец одной из механизированных бригад ВСУ попал «по обстоятельствам, которые устанавливаются».

Напомним, что недавно украинской стороне передали тело бойца, который оказался в плену у боевиков — перед смертью его долго били, а потом задушили.

Фото украинской делегации в ТКГ из соцсетей.

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