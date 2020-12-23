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Украина

Фукс сообщил о более 100 тысячах людей на похоронах Кернеса

15:18 23 декабря 2020
харьков

В Харькове состоялось прощание с мэром Геннадием Кернесом. Как и предполагали организаторы, церемония получилась длительной. Еще с утра у Оперного театра стояла очередь из желающих возложить цветы. Отведенных четырех часов не хватило, чтобы все пришедшие смогли подойти к гробу. Прощание продлили на час.

харьков

Соратник Кернеса Павел Фукс подсчитал, что на прощание пришли около 100 тысяч человек. Такие же данные приводит и областная полиция: приблизительно 110 тысяч посетителей. Улицу возле Оперного театра пришлось перекрыть, а для разделения потока использовать специальные ограждающие ленты.

Когда траурное мероприятие в театре завершилось и гроб выносили из фойе, публика решила проститься с Кернесом как с артистом: под аплодисменты.

Траурный кортеж отправился на городское кладбище № 2. Похоронят Кернеса в секторе для почетных харьковчан. Там расположены могилы бывших руководителей города и области.

Фото city.kharkov.ua

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