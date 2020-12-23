МВД Украины пожаловалось в Интерпол на Следком России, объявивший Маркива в международный розыск

После того, как суд в Италии оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, не найдя его вины в смерти на Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли, а также граждан Франции и России, в РФ решили объявить украинца в международный розыск.

По версии Следкома, Виталий Маркив в 2014 году, будучи на Донбассе, «передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты», а затем «произвел в указанных лиц выстрелы из автомата, чтобы до начала артиллерийского обстрела они не могли покинуть местность».

Национальное центральное бюро Интерпола в Украине еще 11 декабря направило в Генеральный секретариат организации информацию о возможной провокации со стороны РФ. Подчеркивалось, что намерения преследовать украинского нацгвардейца с помощью механизмов Интерпола противоречит уставу организации, а дело Маркива было названо «необоснованным и политически ангажированным».

«Попытки путинского режима организовать фейковое дело в отношении нацгвардийца Виталия Маркива уже провалились в суде Италии, теперь он пытается использовать инструменты Интерпола. Однако Интерпол — серьезная международная организация, которая не допускает таких дешевых провокаций. Единственное, чего добился следом РФ — Виталий Маркив пока не сможет путешествовать по Золотому кольцу России», — прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, что российский суд заочно арестовал Маркива и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию

Фото со странички МВД Украины в соцсетях.

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