Во время погребения Кернеса неизвестные запустили фейерверк: полиция начала поиски
Во время похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса недалеко от кладбища был запущен фейерверк. Об этом сообщает Telegram-канал Труха.
Геннадия Кернеса похоронили на 2-м городском кладбище Харькова, но траурную церемонию нарушили несколько залпов неожиданного фейерверка. Это произошло в то время, как с городским головой прощались у могилы родственники, друзья и горожане. На месте погребения — сотни цветов и десятки венков. У изголовья будет установлен деревянный крест.
Полиция начала поиски тех, кто запустил фейерверк. По предварительным данным, залпы были произведены возле станции метро «Киевская».
Видео инцидента с фейерверком:
Как сообщалось ранее, один из соратников Кернеса заявил, что на прощание с городским головой пришли около 100 тысяч человек.
Фото: Telegram-канал Pavlovsky News1050
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