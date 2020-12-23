Во время погребения Кернеса неизвестные запустили фейерверк: полиция начала поиски

Во время похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса недалеко от кладбища был запущен фейерверк. Об этом сообщает Telegram-канал Труха.

Геннадия Кернеса похоронили на 2-м городском кладбище Харькова, но траурную церемонию нарушили несколько залпов неожиданного фейерверка. Это произошло в то время, как с городским головой прощались у могилы родственники, друзья и горожане. На месте погребения — сотни цветов и десятки венков. У изголовья будет установлен деревянный крест.

Полиция начала поиски тех, кто запустил фейерверк. По предварительным данным, залпы были произведены возле станции метро «Киевская».

Видео инцидента с фейерверком:

Как сообщалось ранее, один из соратников Кернеса заявил, что на прощание с городским головой пришли около 100 тысяч человек.

Фото: Telegram-канал Pavlovsky News

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