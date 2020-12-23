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Украина

Дело Кожары передано в суд: прокуратура настаивает на умышленном убийстве Старицкого

16:18 23 декабря 2020
Леонид Кожара

В суд передали обвинительный акт в уголовном производстве в отношении экс-главы МИДа Леонида Кожары — следствие пришло к выводу, что он совершил умышленное убийство предпринимателя Сергея Старицкого. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Следствие установило, что в феврале 2020 Кожара, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Тогда бывший министр взял пистолет и ударил потерпевшего в затылок, а затем убил его выстрелом в голову.

Обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что пребывающий под следствием из-за убийства Кожара выступил в вечернем телеэфире и прокомментировал последние политические события.

Фото: Википедия

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