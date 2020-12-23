В Минздраве заговорили о возможной отмене январского локдауна

Решение о введении жесткого локдауна, который правительство запланировало на период с 8 по 24 января, может быть пересмотрено.

Об этом интернет-изданию «Обозреватель» рассказал главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Роман Родына, комментируя снижение уровня заболеваемости в стране, которое показывает статистика.

«Статистика формируется из сообщений семейных врачей и больниц в лабораторные центры, а те, в свою очередь, вносят данные в электронную систему Центра общественного здоровья. Тут не может быть никаких манипуляций цифрами», — отметил он и добавил, что «если цифры не растут, это значит что люди не обращаются к семейным врачам, соответственно, им не о чем отчитываться».

Подчеркнув, что именно этот факт якобы свидетельствует о том, что заболеваемость идет на спад, он добавил: «Фактически, решение о локдауне может быть пересмотрено, но давайте не забывать, что у нас впереди праздники. Поэтому призываю всех соблюдать противоэпидемиологические нормы, дабы не привести к тому, что этот локдаун неизбежно введут. Вероятность такая существует».

Напомним, что с 19 декабря в Украине ввели новые карантинные ограничения, распространяющиеся, в частности, на проведение массовых мероприятий.

Фото с Pixabay.

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