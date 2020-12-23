Получить временное жилье переселенцам станет проще — Кабмин принял важное решение

В Украине изменились правила для переселенцев, претендующих на временное жилье. Постановлением от 23 декабря получение жилья упростилось. Как сообщает Минреинтеграции, внутренне перемещенные лица смогут получить помещение в любом населенном пункте, а не только в городе, где переселенец официально числился на учете в течение последнего года.

Также был расширен перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье, если у переселенца нет возможности забрать документ лично.

Кроме того, было объявлено о расширении возможностей для покупки жилья переселенцами. В Министерстве говорят, что по итогам 2020 года жилье смогут получить 74 семьи, а в 2021 — более трехсот.

Фото pixabay.com

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