Денис Бигус: «Нас пронесло. Это не то чтобы победа, но охренительное везение»

2020 год стал одним из самых страшных для Украины, попавшей в «идеальный шторм», считает политолог Виктор Бобыренко. Но все же иногда нашей стране и везло. Свой рейтинг побед и поражений Украины в уходящем году для «ФАКТОВ» составил журналист-расследователь Денис Бигус.

— Да трындец, а не год — какие тут итоги. О победах сложно говорить. Из больших действительно побед не могу назвать ничего. Из того, что могло бы произойти плохого, но мы его избежали, — это, наверное, будет не такой уж большой всплеск коронавируса весной, — считает Денис Бигус. - Вот если бы тогда нас накрыло так, как сейчас, был бы полный мрак и апокалипсис. Мы могли попасть под полноценную «раздачу» весной, но не попали — пронесло. Вот это «пронесло» — единственное по-настоящему хорошее, что я могу вспомнить. Это не то чтобы победа, но охренительное везение.

С остальным проще. Проблема только в выборе из того системного мрачняка, который нас окружает. Хочется, конечно, в главные скандалы поставить «Велюр», потому что мы его снимали. Но это, скорее, индикативный скандал. На первое место я бы поставил скандал с «вагнеровцами», которых мы прос**ли. Это уже системная проблема. На второе — «собирательного Ермака». То есть не только Ермака, как человека, но и всю ту политику (если это можно назвать системной политикой), которую Офис президента ведет на протяжении 2020 года. Это и подконтрольный генпрокурор Венедиктова, и те же «вагнеровцы», и кейс Татарова, и все эти странные кадровые назначения, и сдача президентской фракции на дележку олигархам, индивидуальный компромисс с олигархическими силами.

«Собирательный Ермак» — это не просто сворачивание реформ, а реванш… Понятное дело, что это не единственный человек, который виновен во всем происходящем, — просто это тот человек, который где-то отрезонировал на происходящее, а где-то, как камертон, задал ему частоту.

Хотя «собирательный Ермак» — это даже не скандал. Это проигрыш.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил «ФАКТАМ», что не видит системных провалов в работе команды Зеленского, но в ней часто бывают ошибки.

Фото со страницы Дениса Бигуса в Facebook



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