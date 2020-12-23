Мишленовские эксперты извинились перед Украиной за "русский" борщ
Популяризация украинского борща и внесение борщевой традиции в список культурного наследия уже принесли первые плоды. Авторы всемирно известного ресторанного путеводителя «Мишлен» убрали из своего обзора упоминания о борще как блюде русской кухни. Более того, группа Мишлен приняла приглашение посетить Украину и попробовать аутентичный украинский борщ. Об этом сообщило посольство Украины во Франции.
К отстаиванию реноме украинского борща посольство подключилось сразу же после того, как гастрогид «Мишлен» выпустил обзор московских ресторанов и их традиционных блюд. Борщ назывался «эмблематическим блюдом русской кухни». В посольстве говорят, что разговор с группой Мишлен был конструктивным.
«От руководства компании получили извинения за „гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией“. После обращения посольства исправлена первоначальная версия пресс-релиза», — сообщили дипломаты.
Теперь в обзоре упоминается только борщ, без формулировки «русский».
Напомним, к популяризации украинского борща подключились члены правительства. Четверо министров варили борщ по аутентичным рецептам, а кулинарный эксперт Евгений Клопотенко оценивал результат.
Фото pixabay.com67
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