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Украина

Мишленовские эксперты извинились перед Украиной за "русский" борщ

18:30 23 декабря 2020
борщ

Популяризация украинского борща и внесение борщевой традиции в список культурного наследия уже принесли первые плоды. Авторы всемирно известного ресторанного путеводителя «Мишлен» убрали из своего обзора упоминания о борще как блюде русской кухни. Более того, группа Мишлен приняла приглашение посетить Украину и попробовать аутентичный украинский борщ. Об этом сообщило посольство Украины во Франции.

К отстаиванию реноме украинского борща посольство подключилось сразу же после того, как гастрогид «Мишлен» выпустил обзор московских ресторанов и их традиционных блюд. Борщ назывался «эмблематическим блюдом русской кухни». В посольстве говорят, что разговор с группой Мишлен был конструктивным.

«От руководства компании получили извинения за „гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией“. После обращения посольства исправлена первоначальная версия пресс-релиза», — сообщили дипломаты.

Теперь в обзоре упоминается только борщ, без формулировки «русский».

Напомним, к популяризации украинского борща подключились члены правительства. Четверо министров варили борщ по аутентичным рецептам, а кулинарный эксперт Евгений Клопотенко оценивал результат.

Фото pixabay.com

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