Мэрии Львова пришлось оправдываться за карту Украины без Крыма

Во Львове хорошая инициатива по просвещению детей в вопросах государственного устройства и местного самоуправления наткнулась на казус исполнителя. Создатели обучающего видео вынуждены были срочно его переделывать, поскольку продемонстрировали в эфире карту Украины без Крыма. Ролик убрали с сайта мэрии Львова и извинились за такой промах.

На странную карту обратили внимание авторы Telegram-канала political_trash.

Создатели видео — общественная организация «Батьки в дії» — признают, что ошиблись, но оправдываются сжатыми сроками.

«Так бывает, когда спешишь с дедлайнами. Все ошибаются. Но наша принципиальная позиция — мы за единую независимую Украину от мыса Сарыч до Гремячего, возможно, со временем даже до Кубани. Наши проекты и последовательные действия тому доказательство. Так что все будет — Украина!» — говорят авторы проекта, опубликовав уже исправленный ролик.

Напомним, ранее представителям украинского банка также пришлось извиняться за оплошность при отображении на сайте карты Украины.

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