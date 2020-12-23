В сети засветили "ихтамнетов", награжденных Путиным за войну на Донбассе

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) продолжает разоблачать в соцсетях российских военных, участвовавших в боях на Донбассе. Так, стало известно, что российское командование в 2014 году отметило медалями Кузнецова Владимира Александровича и Лемехова Ивана Викторовича. Оба они засветились в боевых действиях против украинской армии.

Выяснилось, что российские «ихтамнеты» являются кадровыми офицерами зенитного подразделения 4 военной базы ВС РФ. Награды от командования россиянам были вручены в декабре 2014 года.

Напомним, ранее в сеть попало видео с «боевыми якутами» Путина, которые воюют в рядах боевиков на Донбассе.

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