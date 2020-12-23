Не те враги: почему «Слуги народа» на местах заключают союзы с ОПЗЖ и «ЕС» против «За майбутнє»

После местных выборов прошло уже 2 месяца. Однако в регионах продолжается ожесточенная борьба за власть. Из-за плохого результата «Слуги народа» не смогли сформировать «монобольшинство» ни в одном из областных советов. Для того чтобы завладеть ключевыми должностями и бюджетами, правящая партия вступает в союзы с идеологическими врагами и использует суды для нейтрализации конкурентов.

Несмотря на жесткое противостояние «Слуги народа» с ОПЗЖ и «Европейской Солидарностью» в парламенте, как оказалось, в местных советах ради распределения должностей и финансовых потоков они легко находят общий язык. Вместе с тем главным оппонентом «СН» во многих областях стала партия «За майбутнє», хотя в Верховной Раде она занимает скорее конструктивную позицию, как показало последнее голосование за проект Государственного бюджета.

В частности, в Черновцах «заминировали» здание облсовета, когда стало понятно, что кандидат от «Слуги народа» проигрывает выборы представителю «Аграрной партии», которая является политическим партнером партии «За майбутнє».

В Киевской области, несмотря на то, что за кандидатуру представителя «ЗМ» Ярослава Москаленко проголосовало большинство депутатов, председателем облсовета стал Александр Скляров от «СН».

В Хмельницкой области «Слуга народа» пытается через суд отменить законное избрание председателем облсовета Виолетты Лабазюк, депутата от «За майбутнє».

При этом иск от правящей партии суд в Хмельницком удовлетворил через несколько дней, а от председателя Киевской областной организации «ЗМ» рассматривает уже более двух недель.

По этому поводу недавно состоялась горячая дискуссия лидера «За майбутнє» Игоря Палицы с первым заместителем председателя фракции «Слуга народа» Александром Корниенко в эфире программы «Право на владу».

Палица предложил Корниенко сложить депутатский мандат, если суд докажет законность избрания Виолетты Лабазюк головой Хмельницкого облсовета.

«Децентрализация заработает, когда местные советы будут решать, куда пойдут деньги. Не представитель президента (глава ОГА. — Авт.), каким бы профессионалом он ни был. Власть не закончила децентрализацию. Вы хотите все держать в своем кулаке: если кто-то лезет не туда, вы бьете его по голове, открываете уголовные производства. В Хмельницкой области выборы главы областного совета выиграла депутат от партии „За майбутє“ Виолетта Лабазюк. На следующий день из Офиса президента была команда подать в суд — якобы ее выбрали незаконно. Представительницу партии отстранили от исполнения обязанностей на время разбирательства. Это нонсенс, это незаконно, но такая команда была из ОП. Сегодня в Черновцах в областном совете сформировалась коалиция, которая предлагает на должность председателя облсовета представителя „Аграрной партии“, а не „Слуги народа“. И здание облсовета сразу „заминировали“, и выборы не состоялись. Так выглядит ваша борьба за власть. Это нечестная борьба», — возмутился Игорь Палица.

По словам политологов, такое давление обусловлено тем, что руководство «Слуги народа» видит в партии «За майбутнє» серьезного конкурента на следующих парламентских выборах.

«Ситуация с ФОП-майданом, правительственная чехарда, кадровые перестановки в Офисе президента… Все это говорит о том, что на Банковой осознают неизбежность досрочных выборов в ВР. И пытаются сыграть на опережение, однако это все-таки сильно отличается от игры на рояле сами знаете чем. Во-первых, рейтинг партии власти сильно посыпался в последнее время: локдаун, большое строительство, местные выборы, мутки с бюджетом. Во-вторых, регулярные „зашквары“ „СН“ открыли широкое окно возможностей для других политических сил. Согласно социологии, только 4 партии могут преодолеть проходной барьер: „ЕС“, ОПЗЖ, „Евросолидарность“ и „Батьківщина“. Каждая из них имеет свой устойчивый электорат, но… Юлию Тимошенко, например, очень волнует, что рейтинги ее „Батьківщини“ не растут. Вроде и на региональных выборах неплохо сработали… Зато рекордными темпами растут показатели партии „За майбутнє“. Всего за полгода они вышли на уровень общенациональной политической силы, подтвердили октябрьские выборы, где партия отвоевала себе 10% поддержки. Более 4000 депутатов на местах — тоже неплохой задел под будущую парламентскую кампанию. Да и штабы еще „не остыли“… А значит, партия способна оперативно мобилизоваться и подтянуть своих сторонников, чтобы получить в новой Раде расширенное представительство. Тем более, что избиратели с пониманием относятся к „зачистке“ политического поля от зе-слуг. Если верить социологам, то больше половины украинцев двумя руками за перезагрузку ВР. Еще немного локдауна — и число сторонников апгрейда резко возрастет, а число сторонников „95 квартала“ перейдет в другой лагерь. И вряд ли это будет какая-то крайне оппозиционная политсила, учитывая, что ОПЗЖ и „ЕС“ достигли своих „потолков“. Но главное то, что украинцы устали от радикальных потрясений и хотят не столько глобальных изменений, сколько стабильности и нормального развития», — считает политолог Кирилл Сазонов, комментируя ситуацию в стране на своей странице в Фейсбук.

В то же время эксперты считают, что союзы «Слуги народа» с «ЕС» и ОПЗЖ в местных советах есть ситуативными и долго не продержатся. Стратегия «все ради должностей» может привести к тому, что главы облсоветов от «Cлуг народа» станут «свадебными генералами», а «первую скрипку» будет играть «ЕС» или ОПЗЖ.



«Союзы „Слуги народа“ с „ЕС“ и ОПЗЖ в местных советах являются ситуативными и долго не продержатся. Судя по тому, как и с кем договаривались на местах, партия власти больше боится конкурентов, чем прямых оппонентов. Из этого ряда попытки остановить усиление „За майбутнє“ в регионах, блокирование регистрации депутатов, скандалы с выборами глав облсоветов и противоестественные союзы с откровенными оппонентами из „ОПЗЖ“ и „Евросолидарности“. Судя по фокус-группам, которые проводились в декабре, такие альянсы уже „режут“ глаза избирателей. Когда люди, которые голосовали за „Слуг“, видят то, что на каналах Медведчука и Порошенко Зеленского „мочат“ нон-стоп 24 часа в сутки, им трудно объяснить такого рода союзы. Обещания Зеленского „вывести на чистую воду“ Порошенко и Медведчука также не забыты. При этом рисков для ОПЗЖ и ЕС гораздо меньше, значительная часть их идеологически заряженного электората видит в таких действиях „хитрый план“ Медведчука или Порошенко. Наверное, после того как страна отгуляет праздники, и „ЕС“, и ОПЗЖ начнут по полной программе использовать местные советы для уничтожения рейтинга Зеленского и его команды. Цели уже обозначены вполне конкретные — это досрочные выборы Рады и президента. Поэтому эти конъюнктурные союзы ради „кресел“ и „галочек“ в отчетности начнут скоро сыпаться. Главы облсоветов от „Слуг“ могут оказаться в положении, которое называется „хуже губернаторского“. Или риск потерять кресло, или оказаться на подтанцовке у „ЕС“ и ОПЗЖ», — считает политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.



Возможно, у Зеленского таким образом хотят предотвратить повторение такой, как на Волыни, ситуации. Областной совет, в котором «За майбутнє» имеет большинство и главу, выразил недоверие главе ОГА Юрию Погуляйко. Стоит отметить, что за это решение проголосовали 49 из 64 депутатов из разных политических сил. А лидер «ЗМ» Игорь Палица заявил, что это локальная история, никакой республиканской политики в этом нет, просто депутатам надоела коррупция в ОГА.

«Это чисто локальная история. Волынская область — провальная из-за использования денег, выделенных на строительство дорог. Заместители председателя ОГА были пойманы то на вымогательстве денег, то на незаконном обогащении на дорогах. Депутатам надоело. Никакой республиканской политики в этом нет», — заявил лидер «За майбутнє».

В условиях пандемии центральной власти очень важно выстроить эффективную вертикаль взаимодействия с местными советами. Пока Киев выбрал стратегию предшественников — кулуарных договоренностей, судов и фальсификаций для продвижения своих людей на руководящие должности, вместо конструктивных переговоров с законно избранными представителями громад.

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