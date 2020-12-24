Количество заболевших ковидом украинцев превысило миллион

По состоянию на утро четверга, 23 декабря, количество украинцев, у которых с начала пандемии был подтвержден коронавирус, превысило миллионную отметку и оставило 1 001 132 человек.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 11,490 тысячи человек, 15,775 тысячи украинцев выздоровели. За минувшие сутки заболевание стало летальным для 223 украинцев.

Тем временем в мире зафиксировано более 78,5 миллиона людей с «короной». От осложнений умерли более 1,73 миллиона человек.

Напомним, что в Минздраве Украины утвердили план вакцинации населения на 2021−2022 годы. Планируется, что вакцинация охватит не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Это хотят сделать в четыре этапа: в январе-апреле 2021 (вакцину получат люди с самым высоким риском инфицирования и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19), в апреле-июне 2021 (люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги), в июне-сентябре 2021 (люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства) и сентябре 2021 — марте 2022 (люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Фото Pixabay

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