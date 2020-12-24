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Украина

«Под покровом ночи»: НАБУ возмутилось передачей дела Татарова в СБУ

12:11 24 декабря 2020
НАБУ

В НАБУ, у которого забрали дело, в котором в качестве подозреваемого фигурирует замглавы Офиса президента Олег Татаров, возмутились «беспрецедентным» вмешательством Офиса генпрокурора, передавшего уголовное производство в СБУ.

«23 декабря 2020 года заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента от НАБУ в СБУ. Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в Едином журнале досудебных расследований сделана в 23:42», — отмечают в антикоррупционном бюро.

Подчеркивается, что закон «запрещает передавать дела, в которых расследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования: «Таким образом Офис генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины».

В НАБУ добавляют, что их детективы «имеют доказательства того, что заместитель руководителя ОП — в прошлом топ-менеджер государственной компании „УкрБуд“ — причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 миллионом гривен Национальной гвардии Украины».

Ранее Олегу Татарову было сообщено о подозрении, а сам он написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Фото со странички НАБУ в соцсетях.

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