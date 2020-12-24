Вот, купили Путина — он согласился уменьшить количество обстрелов, — Дмитрий Чекалкин

Самый большой провал Украины в этом году — «собирательный Ермак», считает известный журналист-расследователь Денис Бигус. Но есть у нашей страны и другие проблемы. О главных победах и поражениях Украины в уходящем году «ФАКТАМ» рассказал шоумен, радио- и телеведущий, бывший дипломат Дмитрий Чекалкин.

— Самые большие скандалы, связанные с Украиной, в наших СМИ были недостаточно освещены, из-за чего общество воспринимает их в несколько искривленном виде, — говорит Дмитрий Чекалкин. — Вот мировая пресса в привязке к Украине писала о наибольшей сделке по отмыванию денег за всю историю мировой банковской системы. Только в деле с кипрским отделением «ПриватБанка» фигурируют 470 миллиардов долларов. Астрономическая сумма, прошедшая через отделение с 2006-го по 2016 год. Сто американских следователей расследуют сейчас махинации с этими деньгами в нескольких штатах США. Недвижимость и другие авуары Коломойского и Боголюбова арестованы по всему миру: в Израиле, Швейцарии, Британии, США, на Кипре… Это все куплено за деньги, украденные в Украине. Но Украина об этом мало что говорит. Раньше такие журналисты, как Лещенко, месяцами за деньги Григоришина расследовали сделки Лазаренко на 170 миллионов долларов. Почему же они молчат, когда речь идет о сумме в три тысячи раз больше? Где их усилия, расследовательские материалы? Мировая пресса об этом пишет, коллеги из-за рубежа интересуются информацией о решениях прокуратуры, судов по этому делу. А у нас ничего не происходит. Президент пришел к власти за деньги Коломойского, поэтому в Украине это никого «не касается», дела не расследуются.

То же самое с делом вагнеровцев. Bellingcat снимает фильм о провале этой спецоперации, а в украинских СМИ об этом (как и о сделках на 470 миллиардов) почти ничего. В наших СМИ информация подается в каких-то неправильных пропорциях. Полмесяца политические издания обговаривают тему, что Порошенко должен уйти из политики. Причем сегодня беспокоятся этим, требуют ухода Порошенко маргинальные политики, чей рейтинг — за границами статистической погрешности. Это все равно, что тренер условного «Агрохимика» из Бердичева требовал бы убрать «Динамо» из футбола, потому что из-за него «Агрохимик» не может выиграть Лигу чемпионов.

Эти скандалы — самые большие поражения Украины. Кроме того, мы проигрываем информационную войну с Россией. Сейчас все пишут об отравлении Навального. Эти люди отравили считанных врагов путинского режима. Ну, пусть несколько десятков, не обо всех мы знаем. Но информационный яд, который распространяется у нас пропутинскими каналами, финансируемыми из секретной части российского бюджета (20 миллиардов долларов, выделенных на гибридную войну против Украины), отравляет десятки и сотни (по всему миру) миллионов людей. Как человек, причастный в свое время к советской пропагандистской машине (институт, в котором я учился, уже 80 лет готовит бойцов спецпропагандистского фронта), я понимаю, насколько это опасно. Но у нас почти никто ничего не делает в плане контрпропаганды, изобличения методов этой информационной войны. И в результате опять пророссийские силы поднимаются, откровенно пророссийский блок, финансируемый путинскими деньгами, — на втором месте по популярности среди политсил. И это даже без лояльных к этим политикам жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Что касается побед. Вот, купили Путина — он согласился уменьшить количество обстрелов за то, что Украина остановила «вагнеровскую операцию». Но все равно война продолжается. Конечно, сейчас гораздо меньше убитых и раненых. Это, бесспорно, победа. Но чтобы достичь ее, пришлось «сдать» несколько потенциально очень успешных операций, которые могли помочь нам противостоять России в европейских судебных органах. Ведь, например, телефоны нескольких вагнеровцев были зафиксированы в непосредственной близости от «Бука», сбившего «Боинг» MH17. И их свидетельства были бы очень важны в расследовании катастрофы MH17 и других преступлений. Но мы фактически отдали Путину три десятка чрезвычайно важных свидетелей. Так что это относительная победа. Впрочем, какие другие могут быть у нынешней «зеленой» власти — абсолютно непрофессиональной, неквалифицированной? У которой настолько короткая скамейка запасных, что они берут Татарова, человека, защищавшего Януковича, курировать всю правоохранительную систему в стране. Не может быть побед у абсолютно непрофессиональных игроков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Виктор Бобыренко считает 2020 год одним из самых страшных для Украины, попавшей в «идеальный шторм».

474

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter