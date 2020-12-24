Подоляк назвал скандал с вагнеровцами вымышленной историей

Советник украинского президента Михаил Подоляк настаивает, что сорванная спецоперация по «вагнеровцам» — это на самом деле вымышленная история. Об этом Подоляк заявил в интервью «ФАКТАМ».

По словам советника, ему кажется абсурдным план, по которому в одном месте (в данном случае в Минске) собираются наемники ЧВК Вагнера, и ни у кого из приглашенных не возникает никаких подозрений по поводу цели вызова. Ни у кого не закрадывается мысли, что их на самом деле хотят собрать группой, обезвредить и вывезти в Украину.

«Не верю в то, что такие профессионалы, участники войн приехали, не зная никого, в Беларусь… Как человек, который немножко знает, как реально происходит подобное, скажу, что невозможно собрать в одном месте столько бойцов, у которых есть свои кураторы, через кого они нанимаются на ту или иную операцию, и ни одному не сказать, кто, куда и зачем их отправляет. Все коммуникации у них шли только через электронный адрес. Это тоже неправдоподобно», — считает Подоляк.

Напомним, ранее руководитель группы Bellingcat Христо Грозев заявил, что считает гениальным план, чтобы переиграть ГРУ, ФСБ и «вагнеровцев». Расследователь не понимает, почему такой проект, если он действительно был, отрицается украинской властью. По словам журналиста Юрия Бутусова, Bellingcat изучит ситуацию и снимет фильм-расследование о спецоперации ГУР Минобороны и ее провале.

Летом 2020 года в Беларуси были задержаны 32 россиян, которых подозревали в причастности к ЧВК Вагнера и боевым действиям на Донбассе. В августе руководство Беларуси извинилось перед задержанными и выдало их России. Были проигнорированы заявления украинской стороны о том, что Украина тоже заинтересована в важных свидетелях в лице «вагнеровцев».

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