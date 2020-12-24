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Украина

Главе КСУ Тупицкому подготовили подозрение

15:06 24 декабря 2020
Александр Тупицкий

В четверг, 24 декабря, председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, к дому которого ранее приезжали «автомайдановцы», вызвали в Офис генерального прокурора, чтобы вручить подозрение. Об этом сообщает LIGA.net.

Издание опубликовало скан повестки, адресованной Александру Тупицкому.

При этом в пресс-службе КСУ заявили, что пока информации о повестке у них нет, а собеседники издания не могут уточнить, по какому именно делу вызывают Тупицкого. Так как база реестра досудебных расследований закрыта, то узнать подробности о производстве, номер которого указан в повестке, также невозможно.

Ранее сообщалось, что на главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого открыли уголовное производство по подозрению в государственной измене — это связано с оккупацией Крыма.

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