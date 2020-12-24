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Украина

Отмены локдауна не будет, — Степанов

15:42 24 декабря 2020
Коронавирус

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что предпосылок для переноса дат локдауна, запланированного на период 8−24 января 2021 года, нет.

«Мы не считаем это нужным», — цитирует руководителя МОЗ «РБК-Украина».

Министр подчеркнул, что в стране с января ожидается рост количества больных гриппом. «Нам необходимо зайти в февраль с минимальным количеством больных. Поэтому ни о каких переносах жесткого карантина в январе мы даже не готовы думать», — добавил он.

Напомним, что ранее главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Роман Родына не исключал, что жесткие карантинные меры в стране могут и не вводить, поскольку в Украине фиксируется снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По состоянию на утро четверга, 24 декабря, количество украинцев, у которых с начала пандемии был подтвержден коронавирус, превысило миллион.

Фото с Pixabay.

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