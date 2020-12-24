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Украина

Осужденный в России экс-охранник Яроша возвращается в Украину

16:07 24 декабря 2020
Александр Шумков

Узник Кремля Александр Шумков, более известный как «охранник Яроша», освобожден из колонии в Твери и направляется в Украину. Об этом Суспільне сообщил адвокат украинца Роман Лизлов.

По его информации, Шумкова сопровождают сотрудники миграционной службы, в обязанности которых входит доставить его до границы с Украиной.

Известно, что Александр намерен вернуться в Одессу.

Напомним, в 2017 году украинца похитили и вывезли из Украины в РФ, где в 2019 году вынесли приговор — четыре года общего режима. В своем последнем слове украинец обвинил Верховный суд России, который запретил деятельность «Правого сектора» (причем не только в России), в превышении полномочий.

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