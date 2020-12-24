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Украина

У боевиков «ДНР» разборки главарей: «на подвал» бросили друга Пушилина

17:53 24 декабря 2020
Денис Пушилин

В оккупированном Донецке силовики «министерства внутренних дел ДНР» бросили «на подвал» Романа Трошина — близкого соратника главаря квазиреспублики Дениса Пушилина. Об этом сообщает издание «Реал».

Трошина обвиняют в том, что он два года ежемесячно выбивал с донецких бизнесменов десятки тысяч долларов — за это обещал им «крышу» от главарей «ДНР». Но оказалось, что «крыша» — фиктивная и не защищает от поборов со стороны других ведомств «республики».

При этом Роман Трошин тесно сотрудничал с Денисом Пушилиным и является его личным другом. Но «министр внутренних дел ДНР» Алексей Дикий управляется непосредственно из РФ, поэтому Пушилин не смог защитить соратника.

По данным издания, Роман Трошин — известный спортсмен, бывший чемпион Украины по боксу и экс-чемпион Европы и мира по кикбоксингу.

Ранее Пушилин рассмешил дончан очередным нелепым указом.

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