"Носим маски, но видим улыбки": Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Президент Владимир Зеленский записал видеопоздравление украинцам и всем христианам западного обряда в мире с Рождеством Христовым. Ролик выложен в YouTube Офиса президента.

В нем глава государства пожелал украинцам согласия и достатка, а стране — мира и процветания.

Напомнил Зеленский и действующих о карантинных ограничениях, однако выразил уверенность в том, что маски не помешают увидеть улыбки на лицах родителей, детей и любимых.

«Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное — здоровых рождественских праздников! Берегите себя и людей рядом с вами! Христос родился! Славим его!», — сказал президент.

Напомним, ранее стало известно, где Зеленский отпразднует Новый год.

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