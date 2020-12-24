«Меня связывали, засовывали в рот распятие, а я кричал и плевал кровью на журналистов»

Через два года «ФАКТЫ» отметят 25-летие газеты. За это время на страницах нашего издания публиковалось огромное множество историй — о судьбах людей и о чрезвычайных и даже парадоксальных ситуациях, в которых они оказывались. И вот сейчас в «ФАКТАХ» в рубрике «25 лет спустя» мы рассказываем читателям, как сложилась жизнь героев запомнившихся им публикаций.

«Могу раздавить лопатками спины куриное яйцо»

2005 год. Варшава. Поздним вечером грабители напали на прохожего с увесистым пакетом в руках, брызнув ему в лицо газом. Увидев, что в пакете денег нет, бросились вдогонку за жертвой. Улица заканчивалась тупиком. Спасаясь, прохожий подбежал к забору частного дома и… прошел сквозь него подобно тому, как Дэвид Копперфильд проходил сквозь стены. Бандиты остолбенели. Что за чертовщина?!

— Обычный номер, — смеялся, давая 15 лет назад интервью «ФАКТАМ», «человек-ртуть» Тарас Надточий. — В заборе был узкий лаз для собаки размером сантиметров тридцать. Вот туда я и пролез… Это не магия. Техника! Но и это не предел. В номере «Окно», где я сам уже изображаю квартирного грабителя, диагональ «окна» составляет всего 16 сантиметров. Но цирковые знают: где пролезет череп, пролезет и все тело…

Благодаря «ФАКТАМ» об уникальном артисте узнала вся Украина

— Жанр конторсия, в котором я работаю (когда артист изгибает тело в необычные формы), был популярен еще в древние времена в Египте, Греции, Риме, — говорит Тарас. — И очень почитался. Например, до наших дней сохранился неф Руанского собора. На нем изображена Саломея, танцующая на руках во время пира Ирода. Ее согнутые ноги свисают над головой. Чем не конторсия? Фигуры акробатов, работающих в этом жанре, украшают колонны многих памятников старины. В азиатских странах конторсия вообще часть национального искусства. В Монголии, например, этому начинают обучать с пяти лет.

Я начал в 15 лет. Поначалу пришел на кикбоксинг. Тренер заметил, что мои руки ходят, как на шарнирах. И бойца, который наносит точные удары, из меня не выйдет. А вот цирковой артист может получиться вполне.

Скрутиться — раскрутиться, перетекая из одного состояния в другое (как ртуть!), перевернуть кисть руки на 360 градусов для него — плевое дело.

— Могу сведенными сзади лопатками раздавить сырое куриное яйцо, — говорит Тарас.

Он пролезает сквозь металлический треугольник размером с бильярдный (стороны 33×33×46 сантиметров, высота треугольника 25 сантиметров). Натягивает теннисную ракетку окружностью 84 сантиметра на талию, имея при этом объем грудной клетки 105 сантиметров. Ну, как? Как он делает это?

— Объем тела можно уменьшить, пошевелив лопатками, — объяснял Тарас. — Тогда ребра уходят вниз, тело сужается и теряет в объеме двадцать — пятьдесят сантиметров. В ракетку, повторяющую контуры тела, протиснуться легче, хотя кажется, что треугольник больше. Но в треугольнике идет сужение, и остается крохотный пятачок, через который нужно пролезть…

«Протиснулся в бильярдный треугольник и… забыл, что нужно дальше делать по методике, как дышать»

В Варшаве, где его ограбили, парень выступал в частных клубах. В том числе на вечеринке… садомазохистов.

— Тогда, сковав руки наручниками и держа их вверху (ну, садомазохисты же!), я, извиваясь всем телом, пролезал в бильярдный треугольник, — вспоминал мой собеседник. — И… забыл, что нужно дальше делать по методике, как дышать. Разволновался, грудная клетка расширилась… В такой позе — с наручниками на руках и треугольником под мышками — и застыл…

Диджей шепчет: «Что делать?» «Проталкивай вниз!» — хриплю. Он и протащил этот треугольник по всему телу, оставляя жуткие полосы выступившей крови. Садомазохисты громко зааплодировали. Им видеть такое было в кайф. А у меня маска на лице мокрой стала от брызнувших слез. Травмировался так, что не мог потом даже шнурки завязать.

15 лет назад в Кривом Роге, где начинающий артист из Херсона был на гастролях, а я приехала в командировку из Киева, мне удалось заманить его в гости в дом, где жила моя мама. Ведь, сняв в гримерке ночного клуба сценический костюм, «человек-ртуть» превратился в застенчивого провинциального паренька. Интервью он давал впервые. Худенький (всего 66 кило при росте 179 сантиметров, бледненький). Ну, как тут не покормить бедолагу?

Для начала гость показал моей маме все, на что способен. (Именно этот «исторический» снимок и вышел 15 лет назад в «ФАКТАХ». — Ред.) Когда артист заплелся в замысловатый узел, непонятно, где руки-ноги-голова, мама ахнула: «Бідна дитина! Кошмар, он долго так будет стоять? Может, ему помощь нужна?» Расхохотавшись, Тарас вернулся в исходное положение и с удовольствием отведал маминых вареников с мясом.

«Добавочку, сольку, перчик возьмите», — потчевала мама. «Соль не употребляю, — отнекивался Тарас. — В детстве дедушка ударил меня по руке, когда я полез в солонку. И как отрезало. Навсегда. Многие считают, что это и есть секрет моей гибкости. Ну, пусть говорят». «Боже, так мучить себя этими упражнениями, — не унималась мама. — И много вам за это платят?» «Ну-у… В первый раз заплатили аж 10 долларов. Но за пять минут!» — улыбался Тарас.

Когда спустя столько лет я нашла Тараса, он изумился: «Неужели уже прошло 15 лет?»

— Нет, я не ушел из искусства, не поменял профессию, не был травмирован, похищен и не растолстел, что стало бы смертью для артиста моего жанра, — смеется 41-летний артист. — Я работал. В соцсетях не зависал.

Ночные клубы Херсона и Кривого Рога сменил на ночные клубы Киева. Потом Китай, Корея, Италия, Испания, Германия, Великобритания, Франция. Везде за артистом следовала его жена Виктория, с которой он познакомился во время учебы в университете. Первый долгожданный сын Тарас родился в 2010 году в Херсоне. А второй, Роман, был зачат в 2018-м, на Бермудских островах, где артист выступал на круизном лайнере.

У Тараса и его жены Виктории двое сыновей, и они тоже очень гибкие, как и отец

«Я понял, почему не чувствую боли — у меня оказались монгольские корни»

У Тараса-младшего такая же, как и у папы, гипермобильность суставов и артистичность. «И веко Чингисхана», — отмечает глава семейства. Мужчина, имеющий монгольский разрез глаз, стал копать родословную. И обнаружил, что его прабабушка была родом из Монголии, жители которой генетически обладают запредельной пластичностью.

— Оказалось, что мой прапрадед служил в царские времена в Монголии, — говорит Тарас. — Однажды, стоя на посту, услышал детский плач. Он доносился с кладбища. Кто-то подбросил туда маленькую девочку. Она погибла бы, если бы не мой предок. После службы в армии прапрадед привез подкидыша на свою родину, в Украину, в Херсон. Удочерил. Назвал Агриппиной. Женился. Грушенька выросла и в 17 лет выскочила замуж за вдовца с четырьмя детьми. Родила еще четверых. А когда овдовела, родила еще троих. Среди них был и мой дед Лука…

Так что у меня монгольские корни. Я понял, почему мне не больно во время выступлений. Ощущаю лишь легкое напряжение. Хотя многие, особенно европейцы, часто выступают со слезами на глазах, наглотавшись болеутоляющих. Такие артисты быстро выходят в тираж. А вот азиаты, обладающие невероятной гибкостью от природы, могут выступать на сцене очень долго.

Правда, боль обычную чувствую, как все. Когда во Франции, тренируясь перед рождественскими выступлениями, получил компрессионный перелом позвоночника, боль показалась просто адской!

— В какие годы вам лучше всего работалось?

— С 2009 по 2013 год, когда Украина двигалась в Европу. Я постоянно гастролировал. Мы начали строить дом под Киевом. Сейчас, во время эпидемии, цирковые сидят без работы. Многие цирки разорены. Даже цирк Дю Солей обанкротился! Вчерашние звезды мировой величины, я знаю таких в Киеве, вынуждены либо работать развозчиками пиццы, либо становиться на учет в центре занятости.

Мы, слава Богу, успели достроить дом. Жена преподает немецкий в гимназии. Я получаю редкие заказы. Тренирую старшего сына…

— Какое достижение считаете главным?

— Семья. Дом. Обожаю утренние часы, когда только встает солнце… Простые вещи спасают жизнь.

— А главное разочарование?

— Медиа. Особенно телевидение. Достоверность телепродукта для меня теперь под большим вопросом. Я давал много интервью, участвовал в телепроектах. Однажды крупный зарубежный телеканал пригласил меня на роль экзорциста как профи, работающего в жанре конторсии. Кстати, в психиатрии конторсией называются извивающиеся движения в разных направлениях при сильном истерическом припадке.

Из меня по сюжету «изгоняли беса». По классике, экзорциста хватают, связывают, пытаются утопить в «святой» воде, засовывают в рот распятие, требуя признаться в грехах. При этом экзорцист пытается вырваться и напасть на священников…

Я с удовольствием, конечно, это все изобразил. И выкручивался, и кричал на разных языках, и плевался кровью на журналистов. Думал, снимают художественный фильм. А увидел в итоге научно-познавательную передачу, где все это якобы происходило на самом деле. Тогда-то и спала пелена с глаз. Дурят нашего зрителя! (Смеется.) Да что говорить, если за 16 сезонов «Битвы экстрасенсов» никто не предсказал эпидемию коронавируса!

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