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Украина

Суд ЕС снял санкции с экс-премьера Украины Азарова

20:05 24 декабря 2020
Николай Азаров

Суд Европейского союза решил снять санкции с бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова. Об этом сообщает РБК-Украина.

Юристы Азарова подали жалобу на решение Совета ЕС, по которому экс-премьер оставался в перечне лиц, находящихся под санкциями.

Евросуд пришел к заключению, что Совет ЕС не проконтролировал соблюдение украинской судебной системой права Азарова на защиту в уголовном процессе.

«Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустил ошибку оценки. В этих обстоятельствах оспариваемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры», — говорится в решении Евросуда.

На этом основании суд остановил решение ЕС о наложении санкций на Азарова. Причем судебные затраты должен оплатить Совет Евросоюза.

Напомним, активы Николая Азарова продолжают оставаться под арестом.

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