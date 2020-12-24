Никакого Омана: Мендель рассказала, где Зеленский будет праздновать Новый год

Президент Владимир Зеленский действительно не намерен ехать на праздники за границу и будет отмечать Новый год в Украине в кругу семьи. Об этом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила в интервью Telegram-ресурсу Pavlovsky News.

Тем не менее она отказалась подтвердить информацию СМИ о том, что президент с семьей отправится в государственную резиденцию «Синегора» в селе Гута (Ивано-Франковская область), сославшись на секретность информации.

Также журналисты допустили, что с главой государства поедут глава ОП Андрей Ермак и первый помощник Зеленского Сергей Шефир с семьями.

Напомним, 2020 год Зеленский встретил с семьей в Омане, однако это путешествие вылилось в настоящий скандал.

191

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter