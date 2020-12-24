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На странице Кернеса в Facebook появилась прощальная публикация

20:28 24 декабря 2020
Церемония прощания с мэром

В Facebook Геннадия Кернеса появилась прощальная публикация с видео самого мэра Харькова и видов города. Создатели публикации сообщили, что с этого дня страницы «лучшего мэра Харькова» в соцсетях становятся мемориальными.

«На них всегда можно будет зайти и посмотреть, что волновало этого великого человека, чем он хотел поделиться с харьковчанами, о чем он думал», — говорится на странице.

«Жаль, что рано ушёл», «Он позаботится о харьковчанах даже с небес», «Самый достойный», «Хозяин в своём любимом городе», — гласят комментарии пользователей.

Напомним, в Харькове запустили флешмоб татуировок с именем Геннадия Кернеса.

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Церемония прощания с мэром

На странице Кернеса в Facebook появилась прощальная публикация

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